英倫銀行預測，2017年國內生產總值(GDP)增速為1.9%，2月時預測為2%；2018年GDP增速為1.7%，2月時預測為1.6%；2019年GDP增速為1.8%，2月時預測為1.7%。
英央行稱，基於市場利率的預測顯示，一年後通脹率為2.64%，2月時預測為2.56%；兩年後通脹率為2.2%，2月時預測為2.56%；三年後通脹率為2.26%，2月時預測為2.36%。
另外，央行通脹報告顯示，兩年後失業率為4.6%，2月時預測為5%，而上述預測要依賴於平穩過渡到與歐盟的新關係。
今日 19:46 國際財經
英倫銀行預測，2017年國內生產總值(GDP)增速為1.9%，2月時預測為2%；2018年GDP增速為1.7%，2月時預測為1.6%；2019年GDP增速為1.8%，2月時預測為1.7%。
英央行稱，基於市場利率的預測顯示，一年後通脹率為2.64%，2月時預測為2.56%；兩年後通脹率為2.2%，2月時預測為2.56%；三年後通脹率為2.26%，2月時預測為2.36%。
另外，央行通脹報告顯示，兩年後失業率為4.6%，2月時預測為5%，而上述預測要依賴於平穩過渡到與歐盟的新關係。
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