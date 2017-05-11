國際財經

周三(5月10日)倫敦金仍然反彈乏力。雖然北韓表示將繼續導彈試射和核試驗以及美國總統特朗普(Donald Trump)突然解僱聯邦調查局局長科米(James Comey)的消息一度引發市場避險買盤，但金價在1220美元至1225美元徘徊良久仍無法進一步突破上升，最終受美國良好經濟數據及聯儲局官員的鷹派言論拖累而再度回落，最低觸及1217.2美元。

昨晚美國公布的4月進口物價指數按月增長0.5%，按年增長4.1%，兩者均遠超預期，而且進口物價指數已連續5個月上升。此外，美國波士頓聯儲行長羅森格倫(Eric Rosengren)繼周二發表關於低失業率影響的鷹派言論之後，周三進一步表示美國聯儲局今年應再加息3次，並在下次加息後開始計劃縮減資產負債表。

不過，由於羅森格倫今年在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上沒有投票權，而且市場對於美國6月加息的預期已大致反應於價格之上，因此倫敦金的跌幅亦相對有限。

今日(5月11日)亞歐時段金價維持於1216.8美元至1222.3美元之間波動，波幅較昨日有所縮窄，後市似乎傾向於進一步下行。但倫敦金自4月17日觸及6個月高位1295.2美元後掉頭回落已近80美元，而且期間未曾有顯著的技術反彈，因此若北韓或敘利亞等地緣局勢突趨緊張，或可帶動倫敦金大幅反彈。故日內需留意金價能否突破短期阻力1225美元，若金價持續受制於1225美元之下，後市有望進一步測試1210美元甚至1200美元大關。

策略方面，待倫敦金反彈至1235/1236美元區域沽出，下望1221美元，升穿1240美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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