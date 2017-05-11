國際財經

市場對美國政治局勢的擔憂尚未徹底消散，加上觀望企業季績及經濟數據，並等待英倫銀行稍後公布的5月利率決議及季度通脹報告，投資偏謹慎，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7387點，升1點或0.01%；德國DAX指數報12759點，升2點或0.02%；法國CAC 40指數報5397點，跌2點或0.05%；意大利富時MIB指數報21608點，升56點或0.26%。道指期貨暫報20869點，跌24點。

美國總統特朗普突然將聯邦調查局(FBI)局長科米(James Comey)撤職，投資者擔心這一存在爭議舉動是否會導致政治動盪，並破壞美國刺激舉措及稅改。

稍早有報道引述一位國會消息人士稱，科米被撤職前數日，他曾對議員表示，已向司法部申請更多資源以調查特朗普競選陣營與俄羅斯之間是否串通以影響2016年美國大選。

聯儲官員繼續發表鷹派言論，美國波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫稱，聯儲局今年應該再加息3次，並同時開始縮減資產負債表。市場預期美國經濟強勁程度足以促使美國聯儲局下月會議加息的機會率達90%。

歐洲方面，歐洲央行(ECB)行長德拉吉表示，儘管有跡象顯示歐羅區經濟復甦正在增強，但現在宣布提振歐羅區通脹的努力取得勝利還為時過早，德拉吉的言論證實，歐央行不急於加息或縮減購債規模。

油價上漲，布蘭特原油重返每桶50美元以上水平，因美國原油庫存下降，而沙地對亞洲的原油供應降幅超過預期，令市場趨緊。紐約原油期貨現時每桶報48.09美元，升0.76美元或1.61%；倫敦布蘭特期油報50.96美元，升0.74美元或1.47%。