訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:53 國際財經

歐股個別走 靜候英央行議息結果

放大圖片

市場對美國政治局勢的擔憂尚未徹底消散，加上觀望企業季績及經濟數據，並等待英倫銀行稍後公布的5月利率決議及季度通脹報告，投資偏謹慎，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7387點，升1點或0.01%；德國DAX指數報12759點，升2點或0.02%；法國CAC 40指數報5397點，跌2點或0.05%；意大利富時MIB指數報21608點，升56點或0.26%。道指期貨暫報20869點，跌24點。

美國總統特朗普突然將聯邦調查局(FBI)局長科米(James Comey)撤職，投資者擔心這一存在爭議舉動是否會導致政治動盪，並破壞美國刺激舉措及稅改。

稍早有報道引述一位國會消息人士稱，科米被撤職前數日，他曾對議員表示，已向司法部申請更多資源以調查特朗普競選陣營與俄羅斯之間是否串通以影響2016年美國大選。

聯儲官員繼續發表鷹派言論，美國波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫稱，聯儲局今年應該再加息3次，並同時開始縮減資產負債表。市場預期美國經濟強勁程度足以促使美國聯儲局下月會議加息的機會率達90%。

歐洲方面，歐洲央行(ECB)行長德拉吉表示，儘管有跡象顯示歐羅區經濟復甦正在增強，但現在宣布提振歐羅區通脹的努力取得勝利還為時過早，德拉吉的言論證實，歐央行不急於加息或縮減購債規模。

油價上漲，布蘭特原油重返每桶50美元以上水平，因美國原油庫存下降，而沙地對亞洲的原油供應降幅超過預期，令市場趨緊。紐約原油期貨現時每桶報48.09美元，升0.76美元或1.61%；倫敦布蘭特期油報50.96美元，升0.74美元或1.47%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。