國際財經

周三(5月10日)美國總統特朗普(Donald Trump)意外解雇聯邦調查局局長科米(James Comey)，令市場預期其推進的稅改計劃將變得更難實行，一度令美滙指數承壓，但近段時間以來美國聯儲局官員密集發表鷹派言論，以及市場預期聯儲局將於年內開啟縮減資產負債表進程，令美滙指數企穩於99.35後小幅反彈。英鎊/美元則維持在7個月高位附近1.2927至1.2987之間修整，因市場靜待今日英倫銀行5月利率決議及季度通脹報告。

此前，英國首相文翠珊(Theresa Mary May)在4月18日宣布將於今年6月8日提前英國大選，當時英鎊/美元單日大幅攀升逾2%，最高曾見1.2900，但此後英鎊升幅放緩，本周更多番逼近1.3000重要心理關口，但暫未能成功突破。鑒於英國大選提前，英國脫歐談判方面進入了「沉默期」，市場重點轉向觀察英倫銀行通脹報告及議息會議結果，以尋找推動英鎊進一步走強的因素。

值得一提的是，儘管市場普遍預期英倫銀行本次將維持利率於紀錄低點不變，但自去年英國脫歐公投以來，英國經濟表現總體好於預期，通脹水平亦回到了官方設定目標2%的上方。而英倫銀行政策委員會委員福布斯(Forbes)是此前3月議息會議中唯一投票支持加息的委員，不排除此次將有其他委員效仿的可能。

不過，近期多位美國聯儲局官員表態支持年內再加息1至2次及開始縮減資產負債表，美國聯邦基金利率期貨顯示美國6月加息概率進一步升至接近90%，若聯儲局官員持續發表鷹派言論，將削弱英鎊/美元進一步上漲的可能。

今日英鎊/美元反彈受阻於1.2950，目前更急挫至1.2900邊緣，主要因為最新公布的英國3月工業生產、3月製造業生產、3月貿易赤字等數據均表現疲弱。但若今晚英倫銀行發佈的季度通脹報告或政策聲明較市場預期樂觀，英鎊/美元或能企穩於日線圖的小型上升通道底部1.2880/1.2900之上並進一步突破1.3000關口。但若英鎊/美元跌穿短期支持1.2880，則需小心英鎊將會進一步回落至1.2840甚至1.2750附近(從4月10日低位1.2365至5月10日高位1.2987的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)。

策略方面，待英鎊/美元突破1.2950，我們將買入英鎊，上望1.3050，跌穿1.2900止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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