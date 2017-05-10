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今日 04:49 國際財經

Snap上季虧損171億 股價急跌17%

閱後即焚通訊軟件開發商Snap公布，首季錄得淨虧損22億美元(171.6億港元)，去年同期虧損為1.044億美元。上季虧損包括認股權獎勵開支20億美元。

集團指出，每股虧損為2.31美元，收入由3880萬美元升至1.496億美元；FactSet綜合市場預期為虧損21美仙與1.583億美元。

消息公布後，Snap股價跌逾17%。

Snap指出，上季末活躍用戶人數為1.66億個，前一季末為1.58億個，去年同期為1.22億個。每月戶平均收入為90美仙，前一季為1.05美元。

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