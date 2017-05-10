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今日 03:54 國際財經

美國財長將向G7簡介特朗普政策

美國財政部一個不願透露姓名的官員表示，財長努欽將於本周向七大工業國(G7)其他成員的財長，解釋總統特朗普提出的稅務改革、放寬監管、基建開支、反恐與經濟願景等綱要。

G7財長與央行行長等將於周四至周六在意大利舉行會議，該名官員指出，他們屆時會更了解特朗普的政策，以及其對全球經濟產生的影響。有經濟學家擔心，特朗普的政策為美國與全球經濟帶來不明朗因素。

該名官員又重申努欽的觀點，認為歐洲要自行解決希臘債務危機，但不評估法國總統大選對經濟產生的效應。

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