即巿股評 港股直擊 國際財經

美國股市近日形成窄幅上落格局，道瓊斯工業平均指數周二(9日)跌36點(0.2%)，收市報20975點。標準普爾500指數曾再創2403點即市新高，但收市倒跌2點(0.1%)，報2396點。納斯特綜合指數升17點(0.3%)，報6120點。

有報道指北韓駐英國大使聲言該國將繼續進行核試，拖累美股末段由升轉跌。然而歷史證明，長遠左右股市走勢的主要是基本面，並非政治因素；公司業績無疑有更大參考價值。

調研機構Factset報告顯示，至今已有逾八成標指企業公布首季業績，其中75%公司的實際每股盈利(actual EPS)高於市場預測中位數(下稱中位數)，低於中位數的只有18%；與此同時，有66%企業的實際收入(actual sales)高於中位數。已放榜的標指公司首季盈利平均增長13.5%，是2011年第三季以來最大增幅，當時增長幅度為16.7%。

從板塊層面觀察，金融、科技及醫療保健均有逾八成比例股份的盈利增幅高於中位數，為11個分類板塊中最高；能源及非核心消費板塊的盈利驚喜(earnings surprise)最大，分別較分析員預期高21.9%及11.8%。

值得留意的是，在眾多分類板塊當中【圖】，只有電訊板塊錄得首季盈利按年倒退；能源板塊則扭虧為盈，轉賺85億美元，而去年同期則錄得15億元虧蝕。整體11個分類板塊中，以金融、原材料及科技行業的盈利增長動力最強。金融盈利按年升20.9%；當中以美國銀行(Bank of America)對整個板塊貢獻最大，首季每股盈利0.41美元，較去年同期0.21美元增長近一倍。原材料板塊首季多賺17.7%，當中以金屬與採礦界別的利潤增幅最亮麗。科技板塊首季多賺16.6%，尤以半導體及相關設備的股份表現最佳。

強勁業績支持

估值方面，標指12個月預測市盈率為17.5倍，明顯高於過去5年及10年平均水平15.2倍及14倍，反映美股現價並不便宜。不過，Factset展望美股今年第二季盈利可再增7.2%，意味納指今年30次創下紀錄新高，某程度上是得到強勁業績配合，加上「股神」畢非德(Warren Buffett)也坦言後悔錯過投資Google母公司Alphabet及亞馬遜(Amazon)，看來美股特別是科技板塊仍可維持大漲小回的格局。

至於港股方面，恒生指數昨天再漲126點(0.5%)，收報25015點，創逾21個月高位，惟內地股市末段下挫，港股收市升幅亦見收窄。技術走勢上，恒指超越25000點大關後呈現明顯突破，並形成一浪高於一浪走勢；惟國指表現仍相對落後；而且整體大市上升股份比例不高，顯示大市升勢暫時不算十分全面。而短、中線市寬在支持水平漸見反彈，若情況持續改善，港股不排除會展開健康升浪。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容