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今日 22:51 國際財經

Home Capital高息存款持續減少

加拿大次按集團Home Capital預期，周二結算時高息存款組合將降至1.34億加元，前一天為1.46億加元，以及上周五的1.92億加元。數據顯示，該公司的資金抽走速度有所放緩。

自3月27日來，Home Capital的高息存款賬戶資金減少九成。該公司在當天終止聘用前行政總裁Martin Reid。加拿大監管機構在4月19日指控Home Capital發表虛假陳述後，走資情況更嚴峻。Home Capital倚賴高息存款向業主借取按揭。

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