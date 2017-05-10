國際財經

周二(5月9日)倫敦金先跌後升，金價一度觸及3月15日以來的7周新低1214.1美元，但北韓駐英大使周二接受天空新聞(Sky News)採訪時表示，北韓將不會理會國際社會的警告，繼續進行導彈試射和核試驗，該消息一度令避險資金湧入黃金、日圓等避險資產，倫敦金從低位迅速反彈近10美元至1224美元附近。

不過，北韓方面的消息未能為金價帶來持久的上升動力，倫敦金今日仍維持於1220.5美元至1224.7美元之間窄幅波動，多空雙方似乎再度進入拉鋸狀態。

倫敦金走勢持續受壓，主要因為近期公布的大部分美國經濟數據表現良好，加上多位聯儲局官員發表偏鷹派的言論支持今年共加息3次，令6月加息的機會率進一步升至接近90%。

美國勞工市場已接近充分就業，從上周五公布的的4月非農就業數據及4月失業率、周一公布的就業市場狀況指數(LMCI)以至周二公布的美國4月JOLTS職位空缺數據，無一不顯示美國勞工市場趨緊，為未來的通脹回升奠定基礎。有鑒於此，美國波士頓聯儲行長羅森格倫(Eric Rosengren)表示，4月非農失業率跌至十年新低4.4%，已低於他對自然失業率4.7%定義，這或意味着經濟即將過熱。一旦失業率跌破4%，將造成過大的通脹壓力，聯儲局可能需要更快速地加息。

因此，本周五(5月12日)公布的美國4月消費者物價指數(CPI)及4月零售銷售數據將值得重點關注。若美國CPI數據顯示美國通脹壓力進一步上升，市場對於聯儲局未來加快加息步伐的預期將會增強，倫敦金將進一步向下測試1210美元甚至1200美元大關。

然而倫敦金自4月17日觸及6個月高位1295.2美元後掉頭回落已近80美元，而且期間未曾有顯著的技術反彈，投資者需分外留意地緣政治事件的發展，若北韓或敘利亞等地緣局勢再轉緊張，將可給予倫敦金多頭一個絕佳的反攻機會。

策略方面，我們在1225美元建立的倫敦金買盤已於1220美元止損平倉，虧損5美元。待倫敦金反彈至1235/1236美元區域沽出，下望1221美元，升穿1240美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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