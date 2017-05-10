國際財經

美國總統特朗普突然解除美國聯邦調查局(FBI)局長科米(James Comey)的職務，震驚整個華盛頓，令投資者對美國政治不確性的憂慮重燃，加上市場聚焦美國聯儲局的貨幣政策和近期再度加息的可能性，削弱投資意欲，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時42分，英國富時100指數報7361點，升19點或0.26%；德國DAX指數報12743點，跌5點或0.04%；法國CAC 40指數報5390點，跌7點或0.13%；意大利富時MIB指數報21455點，跌30點或0.14%。道指期貨暫報20859點，跌48點。

科米曾率領FBI就俄羅斯干預去年美國總統大選，以及特朗普競選陣營或與俄方有所勾結的指控進行調查，民主黨立即指責特朗普此舉是出於政治目的。分析指出，美國的任何政治不確定性都可能打壓美元，因為一個分裂的國會可能妨礙特朗普承諾的稅改和刺激措施出台。

此外，北韓的緊張局勢亦有所升溫，北韓駐英國大使接受天空新聞(Sky News)訪問時稱，北韓準備進行第6次核試驗。觀察北韓的人士曾表示，該國未來某個時候可能進行這樣的試驗，但該大使的講話提醒市場北韓軍事緊張局勢隨時可能升級。

另外，美國加息步伐仍存在很大隱憂，美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)認為，今年仍將加息3次，目前通脹形勢溫和，但暗示其並不排除在條件許可時，加快或放慢加息速度的可能。

值得留意的是，歐洲央行(ECB)行長德拉吉稍後將在荷蘭眾議院發表講話，市場關注他是否會披露有關貨幣政策的最新啟示。

油價回升，紐約原油期貨現時每桶報46.39美元，升0.51美元或1.11%；倫敦布蘭特期油報49.21美元，升0.48美元或0.99%。