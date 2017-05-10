國際財經

周二（5月9日）公布的美國經濟數據表現良好：3月批發庫存按月增長0.2%，勝於預期的負增長0.1%；美國3月JOLTs職位空缺高達574.3萬，亦高於預期的572.5萬。同時，美國達拉斯聯儲總裁卡普蘭(Robert Kaplan)、堪薩斯州聯儲總裁喬治(Esther George)與波士頓聯儲總裁羅森格倫(Eric Rosengren)均表態支持聯儲局既定的加息路徑（即年內共加息3次）及今年開始縮減資產負債表。

美國經濟數據的積極表現與美國聯儲局官員的樂觀言論推動美國10年期國債收益率觸及一個月以來的最高水平2.3977%，而美國聯邦基金利率期貨顯示美國6月加息概率進一步升至接近90%。鑒於日本央行仍無意改變將10年期國債息率維持在零附近的貨幣政策，美國和日本兩國之間的利率差異擴大為日圓帶來龐大沽壓，美元/日圓加速升穿114.00關口，一度觸及三周高位114.32。

另外，日本央行今早（5月10日）公布的4月貨幣政策會議委員意見摘要顯示，雖然當前日本央行認為上調經濟評估是恰當的，但鑑於来自海外的下行風險，仍會維持當前的貨幣寬鬆政策。日本央行的鴿派態度表明日圓滙價短期內或將維持疲軟，有助於支持美元/日圓持續上攻。

展望本周財經事件，投資者需要關注朝鮮核問題進展，因北韓駐英國大使在周二新聞採訪時稱朝鮮將忽視國際社會壓力，在領導人選擇的時間和地點進行第六次核試驗，而該消息一度拖累美元/日圓短線急挫逾50點，若北韓局勢再度轉趨緊張，日圓滙價或會因避險資金的流入而大幅反彈。財經數據方面，目前市場焦點集中在周四（5月11日）公布的日本3月貿易數據與周五（5月12日）的美國4月消費者物價指數（CPI）與美國4月核心零售銷售，料將給美元/日圓帶來一定的短線波動。

目前美元/日圓仍維持於日線圖的上升通道內波動，雖然昨日升至三周高位114.32後遭遇強勁沽壓，但今早下挫至113.62後已受支持回升。若短期內滙價能企穩上升通道底部113.00之上，後市或有機會進一步挑戰114.60（從去年12月15日高位118.65至4月17日低位108.12的下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平）甚至115.00重要阻力區。

策略方面，若美元/日圓回落至112.80/113.00區域，我們將買入美元/日圓，上望114.50，跌穿112.50止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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