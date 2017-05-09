國際財經

加拿大第三大壽險集團、永明金融公布，截至3月底止第一季基本淨利潤按年跌2%至5.73億加元(32.58億港元)。基本淨利潤是撇除利率與股市波動後的利潤。每股基本淨利為0.93加元，低於市場預期的0.9加元。

集團指出，上季加拿大市場基本淨利潤升5%至2.29億加元；美國市場基本淨利潤按年跌28.4%至5800萬加元；期內壽險與健康保險收入升至7.72億加元，前一年度同期為4.88億加元；財富業務收入為3760萬加元，前一年度同期為3320萬加元；集團管理總資產升7.8%至9272.8億加元。