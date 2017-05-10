國際財經

外電引述消息人士稱，全球最大零售商沃爾瑪準備支付3億美元(23.4億港元)，結束美國監管機關對公司僱員在外地涉及賄賂的調查。

消息人士指出，沃爾瑪與美國司法部及美國證監進行的和解商討已接近尾聲，但仍未簽署協議，不排除最後一刻情況有變。

有關調查是在去年開始，涉及沃爾瑪在墨西哥、中國與印度的管理層。消息人士表示，沃爾瑪最少一個分支要承認犯賄賂罪，但總部可以毋須認罪，只是要與司法部簽訂不檢控協議，同意委任獨立監督員確保公司進行內部改革。

司法部、美國證監與沃爾瑪拒評上述消息。