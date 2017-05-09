國際財經

波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫警告，如果美國政府決定解散兩間主要房屋按揭擔保機構(房利美與房地美、簡稱「兩房」)，商業物業市道可能出現重大震盪。

美國政府在2008年金融危機時，出資拯救「兩房」。自此之後，美國政府便研究如何處置該兩間公司，包括有沒有需要解散「兩房」，由政府另成立聯邦機構，直接向房屋提供擔保。

羅森格倫周二出席活動致詞時指出，「兩房」是多戶房屋市場的重要基石，如果真的解散，多戶房屋價格可能上揚，政府對市場的承擔需要增加，商業物業市道可能出現重大震盪。