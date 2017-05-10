國際財經

美股表現反覆。截至香港時間星期三凌晨1時48分，道瓊斯工業平均指數報20982，跌29點或0.14%；標準普爾500指數報2397，跌1點或0.06%；納斯特綜合指數報6118，跌16點或0.27%。