即巿股評 港股直擊 國際財經

馬克龍以大熱姿態當選法國總統，歐洲民粹主義風險暫時消退，芝加哥期權交易所市場波幅指數(VIX)隔晚收報9.77，創1993年12月以來新低。然而，德法股市皆於創新高後倒跌收場，趁好消息出貨者眾(Sell the news)。美股則錄得輕微升幅，納斯特100指數(NDX)漲0.23%，繼續跑贏標普500及道瓊斯工業平均指數。

歐美政治風險暫時不再登上新聞頭條，經濟形勢等基本因素再次成為投資者的焦點。透過參考美股卡特彼勒(Caterpillar)業績及南韓出口數據等另類指標，或可窺探環球經濟現況。

作為全球最大的設備和機械製造商，Caterpillar的銷售數據間接反映環球經濟表現。經過整體機械銷情連跌51個月的晦暗日子，Caterpillar營業額今年3月終於錄得按年1%升幅，是2012年11月以來首次。儘管增幅絕大部分來自中國市場，而拉丁美洲、北美及其他地區仍繼續錄得倒退，惟Caterpillar整體銷售回勇，意味環球經濟有些許改善。

世界經濟榮衰也與重工業貿易大國南韓的出口數據亦步亦趨，兩者相關系數達頗高的0.7水平，故南韓出口表現曾被高盛和瑞銀稱為「煤礦裏的金絲雀」。南韓最新公布4月出口按年增長24.2%，至510億美元，連續4個月錄得雙位數升幅，是2011年8月以來最佳，顯示環球經濟有回暖跡象。

不過，參照目前原材料價格走勢，全球宏觀因素雖然稍見好轉，但與重新展翅日子距離尚遠。CRB商品指數於去年上半年谷底反彈，至今維持窄幅上落，最近更跌至徘徊區底部【圖】，短期能否穩守此水平非常關鍵。人民銀行最近收緊流動性(去金融槓桿)的行動，或為CRB商品指數添壓。

從滙市角度看，商品貨幣如澳元和紐元近期均弱勢畢現。尤其在美滙指數於3月轉弱時，紐元兌美元亦見走下坡，累積跌幅高達4.2%。紐元兌美元踏入5月以來，多番下試去年12月23日低位0.6859，亦是2015年10月及12月築成的支持位，若失守此水平，投資者可考慮試沽一注。

環球經濟現況雖擺脫早前陰霾密布的氣氛，卻未見強勁復甦跡象，故短期內重要參考數據或將時晴時雨。如果商品價格未能由真正需求推動向上，環球經濟可能處於漫長的不明朗「混沌期」。

港股方面，恒指昨天高開79點，甫開市升幅即逐漸收窄，更一度倒跌28點，低見24548點，尾市受騰訊(00700)創上市新高帶動，恒指以接近全日最高位收市，報24889點，飆311點(1.27%)；大市成交額710.47億元。

以板塊劃分，科技股升1.4%，為25個板塊之最。從日線無基準輪圖動走勢看，目前多個板塊包括科技、金融、綜合企業、公用及電訊等正向右甚至右上方伸延，形勢較上周有所改善。若這些板塊能在未來一至兩周保持上升動力，整體大市有望轉趨樂觀。

信報投資研究部

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