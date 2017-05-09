國際財經

法國總統大選結束後，市場視線將逐步轉向經濟等相關事項方面，其中投資者關注歐央行何時以及如何撤回量化寬鬆政策，歐洲股市中段保持升勢。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7340點，升39點或0.54%；德國DAX指數報12758點，升63點或0.5%；法國CAC 40指數報5403點，升20點或0.38%；意大利富時MIB指數報21609點，升181點或0.85%。道指期貨暫報20957點，升16點。

歐羅區第一季國內生產總值(GDP)數據將於下周公布，市場估計增速料超過美國同期0.7%的增幅，而歐羅區4月通脹率回升至1.9%。

歐洲央行(ECB)執委會成員默施(Yves Mersch)稍早稱，歐央行接近宣布經濟增長風險平衡，有所偏離其整體更為悲觀的立場，應相應地調整政策指引。因此，市場關注歐央行行長德拉吉明日將在荷蘭眾議院發表的講話中，是否會披露有關貨幣政策的最新啟示。

同時，投資者亦將注意力轉向定於5月25日召開的石油出口國組織(OPEC)下一次會議，市場猜測會議可能出現的結果，投資者應為油價的雙向大幅波動做好準備。油價今微漲，因市場預期OPEC牽頭的減產協議將可能延長至2018年，但整體偏高的供應仍施壓市場。紐約原油期貨現時每桶報46.58美元，升0.15美元或0.32%；倫敦布蘭特期油報49.49美元，升0.15美元或0.3%。

值得留意的是，英倫銀行本周四將公布最新的通脹報告，屆時通脹風險可能突顯出來，或對股市、滙價帶來一定衝擊。