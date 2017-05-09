國際財經

由於中間派候選人馬克龍(Emmanuel Macron)以超過65%的得票率贏得法國總統大選，歐羅/美元在周一(5月8日)一度上揚0.2%，創六個月高位至1.1012，但此後滙價回吐全部漲幅，並跌至日內低點1.0915附近，因馬克龍輕鬆勝選，令歐羅/美元出現了「買預期，賣事實」行情。

隨着法國大選塵埃落定，市場對歐洲民粹主義重燃的憂慮降溫，投資者焦點將重新轉向歐羅區的經濟表現。近期歐羅區經濟數據表現良好：上周四(5月4日)公布的歐羅區3月零售銷售按年增長2.3%，優於預期增長2.1%；周一公布的歐羅區5月投資者信心指數則從4月的23.9升至27.4，觸及2007年7月以來最高水平。歐洲央行(ECB)執委會成員默施(Yves Mersch)周一稱，歐洲央行接近宣布經濟增長風險平衡，有所偏離其整體更為悲觀的立場，但已經宣布的舉措會按約定實施。

值得注意的是，歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)周三將在荷蘭眾議院發表講話，德拉吉迄今一直立場溫和，但若德拉吉此次一改往常發表較為鷹派言論，將有望增加歐洲央行在6月份的利率決議上顯示出一定程度鷹派的可能。

儘管如此，市場對於歐羅區提前結束量化寬鬆政策的預期未必能實現，因在法國大選結束後，德國和意大利將相繼舉行大選。德國將於今年9月份進行大選，意大利的大選原定2018年舉行，但有可能提前至今年，由於意大利的經濟問題遠比法國要複雜和麻煩，若意大利提前大選並使極右翼的民粹主義「五星運動」有勝選可能，歐盟的分裂風險將再度回升。

美國方面，美國聯儲局官員在最近的發言中都秉承了自己的一貫立場。一向表現鷹派的克利夫蘭聯儲總裁梅斯特(Loretta Mester)周一主張提早加息，甚至今年可能再加息超過兩次，但聖路易斯聯儲總裁布拉德(James Bullard)則認為今年最多再加息一次。儘管這兩位聯儲局官員對今年加息次數的意見分歧，但他們都無今年聯邦公開市場委員會(FOMC)會議的投票權，而且他們呼籲在下半年盡快縮表的立場相近，若美國聯儲局將縮表提入議程，美滙指數將獲得進一步上行動力。

雖然歐羅/美元昨日一度突破1.1000大關，但滙價很快回落逾100點至日內低位1.0915，今日(5月9日)更進一步下挫至1.0892。由於歐羅區方面難有更多的利好消息推動歐羅/美元大幅上升，若投資者再度炒作美國6月加息的預期，歐羅/美元進一步回落調整的可能性應該更高。短期內留意歐羅/美元能否企穩上升通道底部1.0890/1.0900之上，若最終確認失守，後市滙價或會進一步下探1.0845(從1.0569至1.1012的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)及1.0800水平。

策略方面，我們已根據4月27日的策略在1.0955買入歐羅/美元(上望1.1050，跌穿1.0900止損)但上移止盤至1.0960後提早平倉，獲利5點。若歐羅/美元反彈至1.0960/1.0970，我們將沽出歐羅/美元，下望1.0860，升穿1.1000止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd