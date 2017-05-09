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今日 14:46 國際財經

瑞信亞洲股票部門據報6月前裁最多35人

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外電引述知情人士透露，繼亞洲股票部門營收大幅下滑後，瑞信將在該部門裁員最多35人。

知情人士稱，瑞信在該地區的裁員，主要集中於交易、銷售、經紀和研究職位。新一輪裁員約在兩個月前已開始，將在6月前結束。

瑞信上月公布首季業績時，行政總裁譚天忠(Tidjane Thiam)稱該市場業務缺乏盈利能力，而且客戶活動大大下降，正重組這部分業務。

知情人士表示，瑞信還在設法縮減亞洲股票部門的資產負債表，目標是縮減15%至18%，以釋放出更多資本用於別處。

瑞信發言人未就裁員一事置評。

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