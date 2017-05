時事脈搏 國際財經

社交網站Facebook(fb)早上一度故障,全球多地包括香港、澳洲、日本、泰國等,大批用戶未能正常登入帳戶,約一小時後才陸續恢復正常。

fb上述地區的用戶於早上9時登入時,頁面顯示「Sorry,something went wrong.We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can.」(抱歉,出現故障。我們正在處理,將盡快修復)。

另外,fb手機應用程式亦出現故障,未能更新,顯示網絡故障。

是次故障,大洋洲、亞洲、美洲等地區都受影響,而馬來西亞、泰國、菲律賓等東南亞國家更是重災區。

故障約一小時後,用戶陸續成功登入。

fb上周五(5日)也曾發生故障,大量用戶發現帳戶未能正常運作,貼文、圖片無故消失,查看其他用戶的動態也顯示「抱歉,目前無法提供此內容」。