國際財經

馬克龍一如預期地當選法國總統，美國股市周一先升後回，缺乏方向，表現個別發展。標準普爾500指數與納斯特綜合指數曾創下即市新高。

道瓊斯工業平均指數收市升5點或0.03%，報21012；標普500指數曾創下即市紀錄高位的2401，但收市升不足1點，報2399；納斯特綜合指數曾高見6106，收市升1點或0.03%，報6102。

法國星期日舉行總統選舉，結果一如預期，芝加哥VIX低見9點，是1993年以來最低。不過，投資者趁好消息獲利回吐，歐洲股市從9年高位回落，華爾街反應冷靜。

Hilltop Securities首席策略師Mark Grant指出，馬克龍雖然勝出，但他缺乏大黨支持，而法國下月舉行國會選舉，令到當地政局依然存在變數。

市場缺乏方向，標普500指數已經連續八天的波幅少於20點，是1964年以來最長。

聯儲局加息動態成為市場關注重點，但官員們似乎對加息存在分歧。克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特指出，央行需要進一步加息，避免太遲加息。但聖路易聯儲銀行總裁布拉德認為，今年毋須再加息。

個別股份方面，被收購的電視台集團Tribune股價升5.2%，提出收購的Sinclair跌2.5%。

收購同業Kate Spade的零售商Coach升5.2%，Kate Spade升8.3%。