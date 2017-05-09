國際財經

沙地阿拉伯官員指可能延長減產協議至明年，以及馬克龍當選法國總統的的消息，推動油價周一上揚。

紐約6月期油升21美仙或0.5%，收市報每桶46.43美元。布蘭特7月期油升24美仙或0.5%，收市報每桶49.34美元。

較早時，沙地石油部長法力赫指出，有信心石油出口國組織(OPEC)與其他主要產油國達成的減產協議會延長，甚至延至明年。

Schneider Electric分析員Robbie Fraser表示，油價下滑，令到減產協議延長的可能性升溫。不過，美國產量扳升，也影響相關可能。