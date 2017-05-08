國際財經

上周五(5月5日)美國公布的4月非農就業數據錄得21.1萬，高於預期19萬，而4月失業率則意外下跌0.1%至10年低位4.4%，但4月平均時薪按年增長2.5%，遜於預期增長2.7%。

美國就業數據表現良好，但對於美滙指數的支持卻十分有限，美滙指數短暫升至98.975後迅速回落，並跌穿4月25日創下的6個月新低98.695，同時倫敦金跌至1226美元附近後似乎拒絕進一步下挫，尾市小幅回升至1229美元報收，全周仍錄得3.11%跌幅。

周日(5月7日)法國總統大選結果一如市場預期，由中間派候選人馬克龍(Emmanuel Macron)成功當選法國史上最年輕的總統，以65.8%得票率戰勝34.2%得票率的馬琳勒龐(Marine Le Pen)，解除了法國可能脫離歐盟的風險。避險情緒的降溫一度拖累倫敦金在本周一(5月8日)亞洲時段跳空低開至1223.3美元，但由於市場早已消化此利好消息，「買傳言賣事實」的逆向操作反而令倫敦金出現逾10美元的大幅反彈。

目前金價仍徘徊於1233美元至1236美元附近，似乎蠢蠢欲動企圖進一步回升。倫敦金自上周五開始呈現企穩反彈跡象，短期支持1220美元應不容易攻破。若金價在短期能成功升破1225美元至1236美元的整固區域，後市技術反彈或有望延續至1240美元甚至1250美元附近。

策略方面，我們將待倫敦金回落至1225/1226美元短線買入，上望1239美元，跌穿1220美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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