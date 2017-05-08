國際財經

上周五(5月5日)美國4月非農新增就業職位增長21.1萬人，高於預期的19萬人，美國4月失業率從4.5%下跌至4.4%，優於預期的4.6%。與此同時，加拿大4月新增就業3200個，低於預期1萬個，但4月失業率下降至0.2%至2008年10月以來新低6.5%。

美國就業數據較加拿大就業數據強勁，美元/加元原應受到數據帶動而進一步攀升，但美滙指數卻罕見地未受到強勁非農數據的支持，而且6月紐約期油跌至去年5月以來新低43.76美元後強烈反彈逾5%，令美元/加元未能成功升破日內高位1.3792，反而掉頭跌穿1.3700至日內低位1.3654，重挫逾100點。

油價大幅反彈，主要因為市場預計沙地石油部長法力赫(Khalid Al-Falih)與俄羅斯能源部長將在近期於北京會面，目前俄羅斯與沙地均認為可能需要延長原油減產協議至6個月以助油市恢復平衡。但油價自4月12日觸及53美元上方高位後大幅回落，以上周五觸及的低位計算已下挫近18%，若以上周五的收市價46.22美元計算仍下挫逾13%。

此外，上周美國貝克休斯(Baker Hughes)原油鑽井總數升至703口，連續16周錄得增長，比2016年5月增長了120%。美國頁岩油產量的持續增加抵消了以沙地為首的歐佩克產油國的減產努力，預料年內美國紐約期油往上收復50美元一桶關口的可能性將比較渺茫。另外，由於近期彭博大宗商品指數於上周五跌至一年以來最低，投資者需要對銅與鐵礦石等基礎金屬的疲弱走勢給予一定關注。

技術分析方面，美元/加元升至日線圖大型上升通道頂部1.3800附近遭遇強大沽壓，目前已回落至小型上升通道底部1.3650附近。若滙價今日收市時仍能企穩於小型上升通道底部(同時也是9日指數移動平均線1.3656)之上，後市仍有望向上再探1.3800阻力。但美滙指數在非農數據如此強勁的情況下仍未有顯著回升，顯示美元升勢已力竭，美元/加元進一步調整的可能性更高，後市需關注短期支持位1.3575及1.3500水平。

策略方面，若美元/加元反彈至1.3720/1.3740區域，我們將沽出美元，下望1.3580，1.3780止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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