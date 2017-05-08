國際財經

英國抵押貸款機構Halifax表示，英國樓價增長態勢維持在近4年來的最弱水平。

截至4月底止3個月，英國樓價按年增長3.8%，略優預期的3.6%，與截至3月底止3個月的增幅持平，都是2013年5月以來的最低。

Halifax表示，4月樓價較按月下降0.1%，為1月來首次按月下滑；市場預期上升0.1%。

Halifax分析師Martin Ellis表示，樓價放緩反映了2014至2016年間樓價強勁上漲，以及通脹上升和勞工市場走弱對家庭財務的壓力。