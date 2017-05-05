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今日 02:50 國際財經

【法國大選】馬琳勒龐承認落敗 重新打造國民陣線

法國總統大選投票結束，極右派候選人馬琳勒龐承認落敗。她表示，將打造全新反對力量的極右國民陣線，以對抗全球化，爭取在下月國會選舉爭勝利。

較早時，根據票站調查預測，中間派候選人馬克龍取得大幅度領先，擊敗馬琳勒龐，可望成為法國總統。

馬琳勒龐在國民陣線競選總部發言，希望所有愛國者參加全新的運動，對抗全球化。

她認為，今次總統大選令到極右的國民陣線有歷史性的新開始，因為此前沒有人預反對歐洲一體化的國民陣線候選人可以進入總統選舉的次輪投票。

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