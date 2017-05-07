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今日 12:55 國際財經

芒格:後悔沒有投資Google沃爾瑪

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巴郡副主席芒格(Charles Munger)在股東會表示，後悔沒有及早投資Google和沃爾瑪(Walmart)。

芒格指出，巴郡有足夠智慧去作出決定，但最終沒有投資Google，犯下最差錯誤(worst mistake)。他其後指出沃爾瑪(Walmart)是另一錯失機會。

有與會者問到，為何巴郡不偏好投資科技公司。他回應時不認為巴郡在投資科技板塊有優勢。

另外，畢非德在股東會前已承認，國際商業機器(IBM)的表現令他失望，因為IBM面對很大競爭，故巴郡已減持了IBM約三分之一的股權。

 

 

 

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