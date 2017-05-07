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股神畢非德在巴郡股東會上表示，中國是一個新興的市場，會有很多人參與股市，難免出現更多投機的麻煩。投機是一個不明智的做法，需要運氣。

他又說，投機總是有機會的，但是當投機受不到控制，人們會因為投機變得異常興奮。市場發展早期，人們會更加投機。市場就像賭場，人們都有這樣一種特性。當看到別人富裕起來後，自己就會非常希望進行投機，而不是心平靜氣的去價值投資。相比於經歷過瘋狂投機的人，那些還沒有經歷過股市過風風雨雨的人更容易進行投機。市場變得很熱時，很多新發股票的表現很好，很多人被吸引進行投機，賭博。這是美國的教訓。

巴郡副主席芒格(Charles Munger)則指出，中國股市是廉價的，會有一個更光明未來，但他這個中間會帶有成長疼痛。中國現在作為一個比較新興的市場，也有全民參與的股市。他亦認同中國可能會有更多這方面的麻煩，會在這方面變得投機，但他覺得投機是一個不太聰明的做法。

畢非德在回答有關接班人薪酬問題時，列出他希望接班人應具有的素質，首先，他必須非常有錢。如果他工作了很長時間，他就應該非常有錢了。他不會為了10倍、100倍更多的錢而來這裡工作。如果你工作了很長時間，還沒有賺到很多錢，那麼就不配做我的接班人。