國際財經

美國公布4月非農業職位報告後，有經濟師認為，儘管上月工資增長不及預期，但有跡象顯示，工資未來數月將有高增長。

根據公告，美國4月非農業新增職位為21.1萬個，優於預期的19萬個；失業率降至4.4%，是2007年5月來最低，高於估計的4.6%；期內平均每小時工資按年升2.5%，是去年8月來最低，較市場預期的2.7%低。

Amherst Pierpont Securities首席經濟師Stephen Stanley表示，儘管勞動力不足暫時被市場有效消化，但勞動市場緊俏不斷強化，工資很快會增速。