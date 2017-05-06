今日 00:07
國際財經
英國富時100指數收報7297，升0.68%或49點。
德國DAX指數收報12716，升0.55%或69點。
法國CAC 40指數收報5432，升1.12%或59點。
滙控季績送驚喜 港英漲4%
今日信報
6月加息成定局 美元堅挺金價瀉
【信報月刊】白先勇:莫自我矮化 盲目追趕…
獅子王轉運 內銀有排捱
習廣思
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今日信報
中小內銀莫沾手 科網強勢難回頭
CTO領頭轉危為機
StartupBeat
Why the pound sterling is set to become stronger
But Lo-lam｜ EJ Insight
期貨價格左右商品貨幣表現
李庭豐
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財富管理
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翰林峰首批130伙 折實473萬起
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觀望美就業數據 歐股中段個別走
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