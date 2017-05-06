即巿股評 港股直擊 國際財經

法國總統大選將於周日（7日）上演終極對決，周三舉行的最後一次電視辯論演變成兩名候選人罵戰。民意調查顯示，中間派的馬克龍（Emmanuel Macron）支持率持續徘徊於60%，領先極右翼的馬琳勒龐（Marine Le Pen）約20個百分點，大選結果不只關乎法國政經前景，更影響歐美股滙以至環球投資氣氛的短期命運。

儘管馬克龍民望長期拋離勒龐，但也不能忽視爆冷風險。於首輪投票中落敗的極左候選人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）獲近20%選票，其三分之二支持者傾向在周日不投票或投白票，加上游離票去向未明，投票率高低將成為選情關鍵。

從股滙兩市的角度看，周四歐股勢如破竹，法國CAC指數創出2008年1月以來最高水平，德國DAX指數攀上歷史新高；歐羅兌美元亦升至1.098高位，蓄勢破1.1關口，反映投資者押重注於親歐派的馬克龍勝出選舉。

假如馬克龍如願奪得法國總統寶座，初選後已累積一定升幅的歐股及歐羅，周一開市很大機會高開高走。然而，DAX指數於5月2日創新高，大選後開市時可能已錯過買入時機。

另一方面，萬一勒龐爆冷勝選，計及歐股急插的風險，現水平買入歐洲股滙未免有如賭博。投資者或可考慮放眼於美股之上。

美股三大指數近日未見進一步走高，即使是較強勢的納指，周三及周四亦呈現橫行格局，標普500指數和道指更窄幅上落了8個交易日。如果歐洲政治陰霾消散，Risk On重燃的話，現階段較歐股落後的美股指數有機會打破橫行格局再上一層樓，周一將是買入機會。

至於港股方面，恒生指數過去一周展開下行調整，形勢相較美股為弱。恒指周五低開58點，其後沽壓增加，失守10天線（約24444點水平）， 午後跌幅稍為收窄，收報24476點，挫207點（0.84%）。

國企指數收報9926點，跌161點（1.6%）。大市成交額810億元，僅22%股份錄得升幅，上升比例仍屬偏低。當然，如果Risk On情緒復現，相信恒指也能受惠，並呈現反彈。

倘若勒龐出乎意料贏得法國總統寶座，造淡國指或是其中一個可取的策略。國指近月開展喇叭形走勢，今年2月先衝上10593點，及後回落至3月10日的10021點低位，繼而反彈至3月21日的10698點，之後再現調整壓力，至4月19日低見9935點，可見國指阻力軌高點逐漸上移，支持軌的低點卻不斷向下調整，形成左窄右闊的「擴闊頂部」（Broadening Top）形態【圖】。

更重要的是，國指於4月下旬的升浪攀至10362點即告乏力，反彈上升力度僅及喇叭形的中線，周五更跌至支持軌水平，形勢上較恒指凶險。萬一法國大選爆冷導致金融市場風起雲湧，國指可能會面臨深度調整。

總括而言，法國首輪選舉得出馬克龍決戰勒龐的結果後，看好馬克龍勝出的資金已在歐股及歐羅滙價上有所部署，美股及港股投資者則處於觀望狀態。大家必須關注周日法國大選戰果，並制定應對方案，短期金融市場氣氛或會改弦易調。

信報投資研究部

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