國際財經

美國上月非農就業新增人數21.1萬，高於市場預期，加上失業率跌至10年低位的4.4%，令市場預測聯儲局下月加的機會進一步上升。另市場關注法國總統大選結果，入市態度審慎，美股三大指數個別發展。

截至香港時間晩上9時50分，道指報20923點，跌27點或0.13%；標普500報2391點，升2點或0.08%；納指報6080點，升4點或0.08%。

個股方面，IBM股價初段跌3.1%，刷新近6個月低位至153.52美元，拖累道指下跌，最新報154.67美元，跌2.74%。昨日報告顯示股神畢非德減持股權後，該公司市值恐縮水大約50億美元。

歐洲三大指數在美國數據公布後全數轉升，德國DAX報12654點，升6點或0.05%；倫敦富時指數報7271點，升23點或0.32%；法國CAC報5408點，升35點或0.67%。

美國公布4月非農就業新增人數21.1萬，較市場預期增19萬為佳，前值由增9.8萬人修正為升7.9萬人。期內失業率進一步下跌至4.4%，為10年新低。

油價今日表現反覆，在歐洲時段受石油出口國組織(OPEC)與非OPEC達延長減產協議影響，而一度由跌轉升，現個別發展。紐約期油每桶報45.56美元，跌0.06美元或0.07%；布蘭特期油報48.45美元，升0.07美元0.14%。