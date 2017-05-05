國際財經

雖然聯儲局在本周的議息會議上宣布維持利率不變，但會後發表的鷹派聲明令市場相信美國6月加息的機會甚高，倫敦金繼周三(5月3日)大跌近1.5%後，周四(5月4日)進一步下挫近1%至逾6周低位1225.5美元。

金價大跌，除了遭美國加息前景壓制之外，市場對於中國政府緊縮/去槓桿的預期拖累全球商品暴跌也是一大重要因素，而且世界黃金協會報告顯示第一季度各國央行的黃金需求跌至6年低位76.3噸，而全球黃金總需求亦較去年高位下挫18%至1034.5噸。

然而美國周四晚上公布的經濟數據喜中有憂，令金價短暫跌至日內低位1225.5美元後掉頭回升。美國上周首次申領失業救濟人數跌至3周低位23.8萬，優於市場預期24.8萬；而3月貿易赤字縮窄至437億美元，創去年10月以來新低；3月耐用品訂單終值按月增長0.9%，亦優於預期；但3月工廠訂單按月增長0.2%，低於預期0.4%增長；第一季非農生產力初值則創一年最大跌幅0.6%。

今日(5月5日)倫敦金初步呈現企穩反彈跡象，亞洲時段觸及日內低位1226.6美元後掉頭急升，一度高見1235.3美元。倫敦金自4月17日觸及6個月高位1295.2美元後掉頭回落已近70美元，而且期間未曾有顯著的技術反彈，投資者需提防空頭回補所引發的大幅反彈。若今晚非農數據表現不佳或周日法國大選出現意外結果(市場普遍預期中間派馬克龍將會勝出)，倫敦金短期或會出現走勢逆轉。

不過，倫敦金已跌穿200日移動平均線支持1250美元水平，而且輕微跌穿日線圖大型上升通道底部，若金價短期反彈受制於200日均線之下，後市在中期內或會進一步回落至1210美元附近甚至1188美元附近(從1123.1美元至1295.2美元上升浪的61.8%斐波納契回吐水平)。

策略方面，我們將待倫敦金反彈至1241/1242美元附近沽出，下望1221美元，升穿1250美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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