國際財經

周四(5月4日)歐羅滙價觸及去年11月以來最高1.0985，錄得0.9%的強勁漲幅。因法國總統大選第二輪投票前夕，中間派候選人馬克龍(Emmanuel Macron)在電視辯論表現優異，加上歐羅區經濟數據表現良好，提振歐羅滙價。

馬克龍與極右翼反歐盟候選人馬琳勒龐(Marine Le Pen)周三(5月3日)舉行電視辯論，期間馬克龍針對馬琳勒龐的放棄歐羅的立場進行強力的質疑，馬琳勒龐以不惜爆發貨幣戰爭也要放棄歐羅的激進立場回應。IFOP民調結果顯示，電視辯論後馬克龍支持率以47%對20%的優勢領先於馬琳勒龐，馬克龍似乎已經「十拿九穩」會贏得法國總統寶座，市場對馬琳勒龐當選的擔憂得到極大的紓緩，風險資金再次流入歐羅。

另外，周四(5月4日)歐洲央行(ECB)執委兼首席經濟學家普雷特(Peter Praet)稱當前歐羅區經濟復甦態勢逐漸穩固，經濟前景下行風險進一步減少，而且經濟前景的風險比以往更加接近平衡狀態。這一表態讓市場開始憧憬歐洲央行在6月貨幣政策會議上上調歐羅區經濟預期的可能性。

經濟數據方面，周四(5月4日)公布的歐羅區3月零售銷售按年增長2.3%，勝於預期的2.1%增長率，短線提振歐羅滙價至1.0935。加上之前4月28日公布的歐羅區消費者物價指數按年增長1.9%，接近歐洲央行貨幣政策目標的2%，更令市場預期未來歐羅區消費與通脹增長步伐的加速，會為歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)在6月議息會議發表樂觀言論奠定基礎。

展望本周重要財經事件，除了關注周日(5月7日)法國總統大選第二輪投票的進展之外，投資者還需要重點關注今晚(5月5日)美國4月非農新增就業職位數據，目前該數據預期增長19萬，高於前值的9.8萬。考慮到之前非農風向標美國4月ADP私人部門就業人口新增17.7萬人，預料本次非農新增就業職位將與預期19萬相差不大；但若其表現意外大幅遜於預期，歐羅/美元則極有可能升穿1.1000重要阻力關口，市場對美聯儲6月加息決定的預期也將化為泡影。

日線圖顯示，歐羅/美元自2017年1月3日開啟反彈以來，逐漸形成了一條典型的上升通道，而且滙價自4月24日升破200日移動平均線(1.0850附近水平)後一直企穩其上，正挑戰重要阻力1.0978(2016年5月3日高位1.1615至2017年1月3日低位1.0340的下跌浪的50%斐波納契回吐水平)。因此投資者需關注支持位1.0910(9日指數移動平均線對應位置)的得失，若歐羅/美元企穩該支持並突破1.0978，後市滙價有機會進一步上望前期阻力區1.1050及1.1100水平。

策略方面，我們已根據4月27日的策略在1.0955買入歐羅/美元(上望1.1050，跌穿1.0900止損)，目前將止盤上移至1.0960。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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