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今日 09:51 國際財經 中國財經

中日韓決定共同抵制貿易保護主義

中日韓財長及央行行長會議今日在日本橫濱舉行，三國會後發表聯合宣言，一致決定共同抵制貿易保護主義。

聯合宣言中表示，一致同意貿易是提高生產效率、創造就業崗位等推動經濟增長最為重要的引擎，將抵制所有形式的貿易保護主義。

宣言又稱，將積極動用貨幣與財政政策，推動可持續發展；為應對全球經濟不確定性和地緣政治風險等金融市場不穩因素，三國將持續推進高水平合作；為確保亞洲金融市場穩定，三方決定加強金融合作；為提高清邁倡議多邊化協議(CMIM)的力量和效應，將和區域內成員國不斷進行合作。

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