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今日 09:46 國際財經

貝索斯出售百萬股亞馬遜套現73億

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外電引述美國證券交易委員會(SEC)文件顯示，亞馬遜(Amazon)行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)過去3天出售該公司100萬股股票，套現約9.41億元(美元‧下同)(約73.4億港元)。

據悉，貝索斯每隔一段時間都會出售部分亞馬遜股票。他在去年5月和8月共進行兩次大規模出售，合共套現約14億元。

由於亞馬遜股價今年大漲，這次出售是貝索斯套現金額最多的一次。這也是自上月他宣布計劃每年出售價值約10億元的亞馬遜股票，以作為其火箭研發企業Blue Origin的經費後，首次出售股票。

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