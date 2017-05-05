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今日 04:36 國際財經

油價跌近5% 減產協議以來最低

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利比亞產油量可能增加，以及石油出口國組織(OPEC)產量回復至去年11月減產協議前水平的憂慮升溫，外圍油價周四急挫近5%。

紐約6月期油跌2.3美元或4.8%，收市報每桶45.52美元。布蘭特7月期油回落2.41美元或4.8%，收市報每桶48.38美元。兩者均創下去年11月29日以來最低。OPEC是在11月30日公布達成減產協議。

較早時，英國廣播公司報道，利比亞兩大政治勢力可能達成分享權力的協議。如果屬實，當地石油生產受阻的可能性將大大減少。

WTRG Economics能源分析員James Williams指出，利比亞目前日產量為70萬桶，但只要政局轉穩，它很容易在數個月內達致150萬桶水平，而且有關產量不計算在OPEC減產協議內。

Price期貨分析員Phil Flynn表示，利比亞一旦達成權力分配安排，石油供應勢必增加，不利油價。他指出， 44美元是紐約油價的下一個支持位，如果跌穿可能下試38美元。

OPEC將於5月25日與其他產油國討論減產協議屆滿安排。Williams表示，尼日利亞有意離開協議，以增加本身產量，令到協議前景存在隱憂。美國產油量持續扳升，同樣對協議延長帶來困擾。

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