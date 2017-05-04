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今日 03:08 國際財經

特朗普首次外訪 包括梵蒂岡以色列沙地

美國總統特朗普公布上任後首次外訪的行程，他除了出席本月在比利時布魯塞爾的北約峰會與意大利舉行的七大工業國(G7)會議外，還會訪問梵蒂岡、以色列與沙地阿拉伯。

特朗普是在白宮與一群天主教紅衣主教會晤後作出上述公布。

特朗普預期5月24日訪問羅馬教廷，與教宗方濟各會面。此外，他在訪問沙地期間，預期會與阿拉伯世界的領袖會面。

在以色列，特朗普將與以色列總理內塔尼亞胡會面。他前一天在白宮與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)通電話，希望促進中東和平。

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