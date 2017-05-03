國際財經

加拿大統計局公布，3月貿易逆差收窄至1.35億加元，經濟師預期逆差為8億加元，主要是因為能源與消費商品出口貨值創新高所影響。

滿地可銀行宏觀策略師Benjamin Reitzes指出，數據很強勁。

11個主要類別內，8個類別出口貨值上升，其中能源類與消費品出口增幅，分別為7%與6.8%，推動3月出口總值升3.8%至470億加元；進口貨值增1.7%，總值為471億加元。

統計局也公布，2月貿易逆差向上修訂為11億加元，初值為9.72億加元。