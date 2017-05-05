即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局公開市場委員會周三(3日)公布，委員一致同意維持目前0.75%至1%基準利率區間不變，符合市場預期。根據會後聲明，刻意淡化今年美國的經濟表現是自1980年以來歷次加息周期中最差，認為首季經濟增長放緩是暫時性，又稱經濟前景的短期風險大致平衡，暗示聯儲局不會改變循序漸進加息的計劃。

據美國聯邦基金利率期貨顯示，6月加息機會率由議息前的不足70%，急升至97.5%。不過，聯邦基金期貨合約價格反映，市場預期年內再加息的次數偏向僅得一次。

儘管聯儲局在聲明中表示，首季經濟增長疲弱只屬過渡性質，但筆者認為美國3月份的經濟數據或已率先見頂。

有美國經濟晴雨表之稱的花旗美國經濟驚奇指數(Citigroup US Economic Surprise Index)自3月中創出逾3年新高的57.9後，便急轉直下，上周五(28日)更跌至負值，為去年11月以來首次，反映近日美國的勞動市場、消費支出，以及商業投資等幾乎所有數據都令人失望。美國周一(1日)公布的一連串經濟數據均遜於預期，驚奇指數更暴跌至2016年10月以來的新低，亦即美國總統特朗普當選前的水平。

值得留意的是，上述指標與標準普爾500指數自2015年年中──即美國QE3完結後醞釀加息時──開始，兩者走勢亦步亦趨【圖】，同期相關系數更高達0.843；換言之，若兩者高相關性的情況持續，則預計美股下跌空間超過10%，即特朗普當選後的升幅將完全蒸發。

此外，美國國債孳息曲線(yield curve)近日已較一個月前偏平，短期利率上揚的同時，長債息率卻比一個月前低，其中以30年期債息收窄的幅度最大，也意味市場開始預期美國經濟增長或將放緩。究竟美國經濟狀況是否如聯儲局所言，只是暫時放緩而已？6月的議息會議上有否足夠條件進一步加息？仍須拭目以待。

港股方面，恒指周二創逾21個月收市新高後，周四借勢回吐。恒指最多跌165點，低見24530點後反覆靠穩。滙控(00005)昨午公布首季經調整稅前盈利勝市場預期，股價一度升近3.7%，高見66.85元，收市報66.35元，急漲2.9%，帶動恒指午後跌幅明顯收窄，最終收報24683點，微跌12點(0.05%)；大市成交額797億元，較周二增加13.5%。

從技術走勢來看，恒指自上周二(25日)突破3月21日高位24656點至今的下降趨勢線後，一直明顯企穩於10天線(24379點)之上，暫未有大幅轉弱的風險；24400點左右為下一個較大型成交量密集區頂部，因此，在指數回試上述位置之前，預料恒指繼續於高位整固。

至於板塊方面，相對日線輪動圖(恒指基準)顯示，金融、綜合企業和消費品板塊正相對基準指數轉強，投資者可從上述板塊中尋找買入機會。

信報投資研究部

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