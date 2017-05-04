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今日 23:11 國際財經

油價下跌 美股反覆向下

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美國上周初領失業救濟金人數銳減1.9萬人，同時聯儲局議息聲明暗示對美國經濟前景有信心，利好銀行股表現，但受累油價下跌，能源及科技股限制大市表現。

截至本港時間晚上約11時07分，道指報20931點，跌26點或0.13%；標普500指數報2388點，升不足1點或0.01%；納指報6071點，跌1點或0.02%。

油價下跌逾2%，紐約原油期貨現時每桶報46.43美元，跌1.39美元或2.91%；倫敦布蘭特期油報49.5美元，跌1.29美元或2.54%。

聯儲局稍早發表的聲明稱，央行決策者認為第一季經濟增長緩慢很有可能只是暫時的，聲明反映出央行對美國經濟前景的信心。除了聯儲政策聲明外，投資者還密切關注周五的非農就業數據。

經濟數據方面，美國上周初領失業救濟金人數減少1.9萬人，降至23.8萬人，優於市場預期；另外，美國3月貿易赤字下降0.1%，至437億美元。出口下降0.9%，至1910億美元；進口額下降0.7%，至2347億美元。美國3月工廠訂單上升0.2%，升幅只及市場預期的一半，但仍為連續4個月上升。

值得留意的是，周日將舉行的法國總統大選第二輪投票，總統候選人馬克龍(Emmanuel Macron)與對手馬琳勒龐較早時進行了一場電視辯論，他似乎將能贏得周日的大選。受此推動，歐洲股市普遍攀升。

歐洲股市上揚，英國富時100指數報7235點，升1點或0.01%；德國DAX指數報12618點，升91點或0.73%；法國CAC 40指數報5361點，升60點或1.14%；意大利富時MIB指數報21133點，升374點或1.8%。

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