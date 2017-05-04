國際財經

美國勞工部公布，截至4月29日止當周，初領失業救濟金人數為23.8萬人，按周減少1.9萬人，市場原本預期減至24.7萬人，結束連升兩周趨勢。

至於美國初領失業救濟金人數已連續第113個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

美國上周初領失業救濟金人數4周均值為24.3萬人，按周增加750人。

另外，截至4月22日止當周，美國續領失業救濟金人數為196.4萬人，按周減少2.3萬人，市場原本預期增至200萬人。