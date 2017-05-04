國際財經

一如市場預期，美國聯儲局於周四(5月4日)凌晨2時宣布維持利率不變，但會後聲明顯示聯儲局並不擔憂第一季經濟增長疲弱，因其稱之為「暫時性放緩」(過去幾年的數據均顯示美國第一季經濟數據容易出現季節性的疲軟)，而且聯儲局表示通脹已接近目標水平，勞工市場趨緊，令市場認為聯儲局將會按照此前的預定路線在今年內再加息兩次以及年底開始縮表。

聯儲局利率決定和會後聲明公布後，美滙指數和美國國債孳息率短線飆升，而倫敦金短暫衝高至1253.7美元後掉頭急挫，接連跌穿1250美元及1245美元兩大支持位，一度低見1235.9美元，較日內高位暴跌逾20美元。

目前金價仍持續走低，雖然午後刷新6周低位至1232.7美元後曾嘗試反彈至1236美元附近，但反彈動力不足，現時再度回落至1233美元附近。

技術分析而言，倫敦金已跌至關鍵支持1232美元附近(從1194.2美元至1295.2美元的上升浪的61.8%斐波納契回吐水平)，加上小時圖的相對強弱指標(RSI)處於極度超賣區域，投資者需提防空頭回補平倉而引致的技術反彈。若周五非農數據表現不佳或周日法國大選出現意外結果(市場普遍預期中間派馬克龍將會勝出)，倫敦金或會出現顯著反彈。

不過，倫敦金已跌穿200日移動平均線支持1250美元水平，而且輕微跌穿日線圖大型上升通道底部，若金價短期反彈受制於200日均線之下，後市或會進一步下探1220美元甚至1210美元附近。

策略方面，由於短期內追沽空間不大，而短線博反彈亦存風險，暫離場觀望。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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