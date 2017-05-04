國際財經

美國維持利率不變，加上受滙豐控股(00005)等企業季績向好帶動，歐洲股市中段持續上揚，滙控倫敦股價升逾3%。不過，市場關注美國醫改法案的進展，以及周日的法國總統決選結果。

截至本港時間傍晚7時，英國富時100指數報7264點，升30點或0.42%；德國DAX指數報12635點，升107點或0.86%；法國CAC 40指數報5348點，升47點或0.89%；意大利富時MIB指數報21062點，升302點或1.46%。道指期貨暫報20933點，升54點。

美國聯儲局維持利率不變，淡化了首季經濟增長疲弱的影響，並強調就業市場強勁，表明聯儲局今年仍將再加息兩次，市場認為這預示6月加息機會高。CME Group的FedWatch Tool顯示，期貨交易員目前預期6月加息的機會率為72%，高於聯儲局聲明公布前的63%。

值得留意的是，美國共和黨人推翻前總統奧巴馬醫改法案的混亂局面可能取得突破。3名溫和派議員周三在白宮與總統特朗普進行會議後稱可能通過一項修正議案，但醫改前路仍困難重重。共和黨人現在希望在周四傍晚再次進入休會期前，能夠達成某種一致。

隨着政治風險逐漸退去，加上歐洲企業盈利表現有起色，刺激投資者回歸。不過，法國本周日將舉行總統決選投票，希望脫歐的極右翼候選人馬琳勒龐獲勝的機會率仍然很低。至於德國就算現任總理默克爾在9月選舉中意外下台，取而代之的有可能是公認更加親歐的候選人舒爾茨(Martin Schulz)。

美國經濟數據繼續備受投資者關注，其中周五公布的月度非農就業報告，市場希望可以從中尋找聯儲年底前加息路徑的更多啟示，市場目前預計，4月美國非農就業新增職位18.5萬，高於3月的9.8萬。昨日聯儲聲明令周五的非農就業報告更顯重要，因為如果數據令人失望，則聯儲將會暫停加息。

個股方面，滙控季度稅前盈利49.61億美元，好過市場預期，帶動該股倫敦股價升3.86%，最新報670.1便士，折合約67.25港元，較在港收市價66.35元，再升1.36%。