國際財經

周四（5月4日）凌晨2點公布的美國聯儲局5月FOMC議息會議維持基準利率不變，符合市場預期。而素有「小非農」之稱的美國4月ADP就業人數增加17.7萬人，創下2016年10月以來最小增幅，但仍好於預期增加17.5萬人；美國4月ISM非製造業PMI錄得57.50，明顯好於預期增長55.8。美國聯儲局6月加息預期再度升溫，推動美元/日圓連續第8個交易日上升並創3月22日以來新高112.76。

周二（5月2日）日本央行公布3月貨幣政策會議紀要，多數委員意見一致認為目前經濟復甦趨於溫和，短期內提高長期利率並不合理。無獨有偶在4月27日的日本央行利率決議上，日本央行維持貨幣政策不變，會後日本央行行長黑田東彥（HaruhiKO Kuroda）發表講話稱，目前通脹仍處於零附近，討論特定的退出策略將會在市場引起不必要的混淆，日本央行離大規模刺激政策還很遠。因此，種種跡象表明，日本央行短期內應維持貨幣政策不變。

另一方面，美國聯儲局在其5月政策聲明中總體偏向鷹派。市場認為美國聯儲局將美國經濟第一季度的疲弱表現稱為「暫時性」，是對6月加息的有力暗示。美日兩國的貨幣政策差異有望為美元/日圓提供進一步上行動力。

投資者除了關注本周五（5月5日）的美國非農就業數據外，仍需關注周日（5月7日）中間派總統候選人馬克龍(EmmanuelMacron)和極右翼民族主義者勒龐（Marine Le Pen）的最終對決，Elabe民調顯示法國大選前最後一輪電視辯論，馬克宏以63%對34%的支持率更受選民歡迎，市場普遍預計馬克宏將輕鬆獲勝，但若極右翼的勒龐最終意外獲勝，將大幅提振日圓避險買盤，拖累美元/日圓回落。

美元/日圓今早延續昨日強勢上攻勢頭，一度升至近六周高位112.88。美元/日圓目前仍受日線上升趨勢線支持，有利於後市進一步反彈，但考慮到滙價已連續8個交易日上升，而且上方面臨113.40/113.50阻力區（從118.65至108.12的下跌浪的50%調整水平），滙價有機會隨時出現技術調整。若美元/日圓回調幅度輕微，能企穩於9日指數移動平均線111.60之上，滙價仍有望重拾升勢甚至挑戰重要阻力115水平。

策略方面，我們已根據4月24日的策略於110.70沽出美元/日圓（下望109.80，111.00止損）並於111.00止損，虧損30點。短期內我們待美元/日圓回落至111.60至111.70區域買入美元，上望113.40，跌穿111.00止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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