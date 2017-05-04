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今日 17:12 國際財經

意大利4月服務業PMI升至近10年高

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意大利4月服務業增速為近10年來最快，提振近期經濟增長前景。

意大利4月Markit/ADACI服務業採購經理指數(PMI)從3月的52.9，升至56.2，創2007年8月以來最高水平，市場預期為53.5。新業務分項指數從3月的54.3升至56.3，亦創2007年7月以來新高。

意大利4月綜合PMI從3月的54.2升至56.8，為2007年7月以來最高。

意大利總理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)領導的政府預測，今年經濟增長為1.1%，略高於去年增幅0.9%。

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