國際財經

商品價格下滑，資源巨擘偏軟，加上Home Capital股價受壓牽動金融類回落，加拿大股市周三下跌。

多倫多S&P/TSX綜合指數倒退76點或0.49%，收市報15543。10個主要分項指數全部下跌。

銅及鎳等基本金屬價格偏軟，包括化肥股在內的資源類指數跌1.3%。Teck資源股價跌5.8%。另類按揭公司Home Capital延遲公布業績，股價跌11.7%。金融分項指數跌0.2%。

油價偏軟，能源分項指數回落0.2%。Suncor跌1%。

業績勝預期，Kinross升10.7%。



