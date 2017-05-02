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今日 03:39 國際財經

環保團體入稟 指特朗普行政命令違法

有環保團體入稟控告美國總統特朗普，指他推翻前任總統奧巴馬關於禁止在北極圈與大西洋的大部分美國領土內、進行化石燃料開採的行政命令做法是違法的。有關入稟在市場預期之內。

上周五，特朗普簽署行政命令，推翻奧巴馬去年底簽訂的上述行政命令。不過，奧巴馬簽署上述命令時，是引用一個法例內甚少採用的條款，令到命令有永遠效力。此舉引發環保團體可入稟，要求法庭裁決特朗普行政命令的法律效力。美國法庭從未就有關條款的應用作出裁決。

美國內政部發言人接受查詢時，轉介傳媒至司法部查詢。司法部未有回應查詢。

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