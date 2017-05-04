今日 00:07
國際財經
英國富時100指數收報7234，跌0.21%或2015點。
德國DAX指數收報12527，升0.16%或19點。
法國CAC 40指數收報5301，跌0.06%或3點。
物業交投看跌 印花稅料縮22%
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人人都是怪物
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避險需求減退 Risk On瞄準股市
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HK equities: Recovering but far from full strength
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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范太:人大常委未來5年不改變8.31框架
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全日空客機有乘客襲擊他人被捕
時事脈搏 ｜ 昨日 14:30
觀望氣氛濃 歐股中段續軟
國際財經 ｜ 昨日 18:02
歐股早段偏軟
國際財經 ｜ 昨日 15:43
曾鈺成:與曾俊華田北俊無合作計劃
時事脈搏 ｜ 昨日 16:23
玩具反斗城日本合併亞洲業務
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豐盛控股與信行訂戰略合作協議
重要通告 ｜ 昨日 18:25
法巴首季盈利升4.4%
國際財經 ｜ 昨日 14:03
滬指收跌8點 兩連跌
中國財經 ｜ 昨日 15:23
蘋果股價受壓 美市偏軟
國際財經 ｜ 昨日 21:53
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