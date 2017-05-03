國際財經

美國聯儲局(FED)本港時間周四凌晨公布議息結果，歐洲股市開市早段偏軟。

截至本港下午3時35分，英國富時100指數報7235點，跌14點或0.2%；德國DAX指數報12492點，跌15點或0.12%；法國CAC 40指數報5290點，跌13點或0.26%；意大利富時MIB指數報20679點，跌53點或0.26%。

道指期貨暫報20843點，跌22點。

油價靠穩，紐約原油期貨最新每桶報47.86美元，升0.2美元或0.42%；倫敦布蘭特期油報50.72美元，升0.26美元或0.52%。